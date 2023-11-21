«Тампа» обыграла в овертайме «Бостон», сравняв счет за пять секунд до сирены

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Бостон» со счетом 5:4.

В составе «Лайтнинг» отличились Таннер Жанно, Ник Пол, Остин Уотсон, Стивен Стэмкос, который сравнял счет за пять секунд до сирены, и Брэндон Хэгел, Михаил Сергачев и Никита Кучеров отметились результативными передачами. У «Брюинз» шайбы забросили Павел Заха, Давид Пастрняк, Джон Бичер и Чарли Коул.

После этого матча «Тампа» с 22 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Бостон» с 29 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 5:4 ОТ (1:1, 1:0, 2:3, 1:0)

Голы: Жанно — 4 (Мотт, Эйссимонт), 6:39 — 1:0. Заха — 7 (Пастрняк, Маршан), 9:55 — 1:1. Пол — 8 (бол., Сергачев, Стэмкос), 39:30 — 2:1. Пастрняк — 12 (Лорей, Макэвой), 46:26 — 2:2. Бишер — 2 (Хейнен), 47:47 — 2:3. Уотсон — 1 (Чирелли, Пербикс), 48:44 — 3:3. Койл — 6 (ван Римсдайк), 56:09 — 3:4. Стэмкос — 7 (Кучеров, Хагель), 59:55 — 4:4. Хагель — 9, 61:19 — 5:4.

Вратари: Йоханссон (57:40 — 59:55) — Суэймен.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 46 (19+12+14+1) — 26 (12+10+4+0).

Наши: Кучеров (22.08/7/0), Сергачев (23.28/1/-2) — -.

21 ноября. Тампа. Amalie Arena.