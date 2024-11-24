«Тампа» проиграла «Далласу», Дадонов забил гол

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Далласу» со счетом 2:4.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил Энтони Сирелли, вратарь Андрей Василевский отразил 24 броска. У «Старз» шайбы забросили Евгений Дадонов, Миро Хейсканен, Мэтт Дюшен и Роопе Хинтц.

«Тампа» с 22 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Даллас» с 26 очками — на пятой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)

Голы: Чирелли — 7 (Хагель, Чаффи), 4:09 — 1:0. Дадонов — 6 (Любушкин, Стил), 6:05 — 1:1. Чирелли — 8 (Лиллеберг, Хагель), 8:34 — 2:1. Хейсканен — 3 (Дюшен), 15:49 — 2:2. Дюшен — 11 (Сегин), 46:55 — 2:3. Хинтц — 8 (бол., Джонстон, Робертсон), 47:53 — 2:4.

Вратари: Василевский (57:14) — Эттингер.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (13+8+8) — 28 (10+9+9).

Наши: Кучеров (21.41/1/-1) — Дадонов (11.07/1/+1), Любушкин (18.58/0/+2).

24 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.