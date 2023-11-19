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НХЛ

Сегодня, 02:45

«Тампа» в результативном матче обыграла «Эдмонтон», у Кучерова и Сергачева по три очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Эдмонтон» со счетом 6:4.

В составе «Лайтнинг» 3 (2+1) очка набрал Никита Кучеров, по шайбе забросили Таннер Жанно, Стивен Стэмкос, Люк Гленденинг и Михаил Сергачев, у которго 3 (1+2) очка и гол в пустые ворота. У «Ойлерз» дубль оформил Дерек Райан, по голу забили Джеймс Хэмблин и Эван Бушар, у Коннора Макдэвида «-2».

После этого матча «Тампа» с 20 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 11 очками — на 14-й строчке Запада.

НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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