«Тампа» обыграла «Эдмонтон» в овертайме, Василевский сделал 22 сэйва

«Тампа» победила «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. За «Тампу» забили Ник Пол и Джейк Гюнцель (в овертайме), за «Эдмонтон» — Трент Фредерик. Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 22 броска в створ из 23. «Ойлерз» потерпели третье поражение подряд. Они занимают 12-е место в Западной конференции (23 очка после 23 матчей). «Тампа» (24 очка после 20 игр) расположилась на 6-м месте в Восточной конференции. НХЛ. Регулярный чемпионат

21 ноября, 03:30. Amalie Arena (Тампа) Тампа-Бэй Эдмонтон

Капитон Матроскин Пола с возвращением прекрасным! Куча с очком, МакДи - с нулем! Тампу с победой! 21.11.2025

Сергей А ведь еще совсем недавно один "очень авторитетный эксперд"и по совместительству главпроститут утверждал, что башкира надо срочно менять.... А Вася взял и уделал потомка шотландцев ))) Тампу с очень качественной победой. Василевского с отличной игрой. Никите удачи в следующих матчах. Видно, что очень старается и результат будет. 21.11.2025

maxcds точнее - сейвы 21.11.2025

baruv Фантастический сейв Васи в ОТ принес заслуженную победу молниям! 21.11.2025