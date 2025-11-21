«Тампа» обыграла «Эдмонтон» в овертайме, Василевский сделал 22 сэйва

Сегодня, 06:21
«Тампа» победила «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.
За «Тампу» забили Ник Пол и Джейк Гюнцель (в овертайме), за «Эдмонтон» — Трент Фредерик.
Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 22 броска в створ из 23.
«Ойлерз» потерпели третье поражение подряд. Они занимают 12-е место в Западной конференции (23 очка после 23 матчей). «Тампа» (24 очка после 20 игр) расположилась на 6-м месте в Восточной конференции.
Капитон Матроскин
Пола с возвращением прекрасным! Куча с очком, МакДи - с нулем! Тампу с победой!
21.11.2025
Сергей
А ведь еще совсем недавно один "очень авторитетный эксперд"и по совместительству главпроститут утверждал, что башкира надо срочно менять.... А Вася взял и уделал потомка шотландцев ))) Тампу с очень качественной победой. Василевского с отличной игрой. Никите удачи в следующих матчах. Видно, что очень старается и результат будет.
21.11.2025
maxcds
точнее - сейвы
21.11.2025
baruv
Фантастический сейв Васи в ОТ принес заслуженную победу молниям!
21.11.2025
maxcds
Лучший вратарь мира в очередной раз показал, что бесполезный шотландский бегунок годится токмо для сгонять за пивом))
21.11.2025