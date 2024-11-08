«Тампа» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» потерпела поражение от «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 Б.

В конце первого периода российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров открыл счет. Всего в этом сезоне у него 23 (11+12) очка. «Флайерз» отыгрались за 4 минуты до конца встречи — забил Оуэн Типпетт.

В серии буллитов у «Тампы» Гейдж Гонсалвес и Виктор Хедманн не смогли реализовать свои попытки. У «Флайрез» Типпетт и Тревис Конекны забили.

Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов отразил 23 из 24 бросков, а вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский — 30 из 31. Их признали первой и второй звездой встречи соответственно.