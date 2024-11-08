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Сегодня, 12:20

«Тампа» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Тампа» потерпела поражение от «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 Б.

В конце первого периода российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров открыл счет. Всего в этом сезоне у него 23 (11+12) очка. «Флайерз» отыгрались за 4 минуты до конца встречи — забил Оуэн Типпетт.

В серии буллитов у «Тампы» Гейдж Гонсалвес и Виктор Хедманн не смогли реализовать свои попытки. У «Флайрез» Типпетт и Тревис Конекны забили.

Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов отразил 23 из 24 бросков, а вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский — 30 из 31. Их признали первой и второй звездой встречи соответственно.

НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Филадельфия Флайерз

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