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Сегодня, 01:31

Хет-трик Наместникова принес «Тампе» победу над «Флоридой» в предсезонном матче НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
8 октября. «Тампа» — «Флорида» — 5:2.
Фото USA Today Sports

«Тампа» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Флориду» со счетом 5:2.

В составе «Лайтнинг» 4 (3+1) очка набрал Владислав Наместников, 2 (1+1) очка у Никиты Кучерова, еще одну шайбу забросил Брэйден Пойнт, Кори Пэрри оформил ассистенский хет-трик. Вратарь Андрей Василевский отразил 27 бросков. У «Пантерз» голы на счету Рудольфса Балцерса и Алекси Хепониеми.

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» 12 октября встретится с «Рейнджерс», «Флорида» 14 октября сыграет с «Айлендерс».

Владислав Наместников
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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