«Тампа» на своем льду примет «Флориду» в предсезонном матче НХЛ в ночь на 4 октября. Игра пройдет на стадионе «Эмвей-центр» в Орландо, США. Начало — в 02.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Тампа» — «Флорида» можно будет бесплатно в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте.

Победная серия «Тампы» уже достигла трех матчей. «Флорида» потерпела два поражения на выезде и одержала домашнюю победу.

Регулярный чемпионат НХЛ — 2023/2024 начнется 11 октября и продлится до 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф Кубка Стэнли пройдет в апреле-июне 2024 года. Действующим обладателем титула является клуб «Вегас Голден Найтс». Этот сезон станет 107-м (106-м игровым) в истории Национальной хоккейной лиги.

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