Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:38

«Тампа» уступила «Флориде», Василевский отразил 22 броска

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступила «Флориде» со счетом 2:4.

В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Ник Пол и Брэйден Пойнт, вратарь Алексей Василевский отразил 22 броска из 25. У «Пантерз» дубль оформил Сэм Райнхарт, еще по голу забили Энтони Грир и Ээту Луостаринен.

После этого матча «Тампа» с 38 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Флорида» с 46 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Голы: Райнхарт — 21 (бол., Экблад, Ткачак), 15:51 — 0:1. Пол — 8 (Хедман, Раддиш), 19:55 — 1:1. Грир — 4 (мен., Носек), 30:28 — 1:2. Луостаринен — 5 (мен.), 31:10 — 1:3. Пойнт — 22 (Гюнцель, Раддиш), 43:26 — 2:3. Райнхарт — 22 (п.в., Лунделл, Барков), 59:29 — 2:4.

Вратари: Василевский (57:35 — 59:29) — Найт.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 21 (10+3+8) — 25 (10+9+6).

Наши: Кучеров (23.47/2/-1) — Куликов (19.49/1/+2).

23 декабря. Тампа. Amalie Arena.

8
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
Читайте также
Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии в Кремле
В военкомате Одессы убили пытавшегося спасти сына от мобилизации мужчину
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
Путин заявил, что ответ на атаку ВСУ по Татарстану будет многократно сильнее
Усик единогласным решением судей победил Фьюри в реванше
«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии
Сегодня
Вчера
Неделя