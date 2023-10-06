«Тампа-Бэй» на своем льду примет «Флориду» в предсезонном матче НХЛ в ночь на 6 октября, в пятницу. Игра пройдет на «Амали Арена» в городе Тампа (штата Флорида, США), начало — в 02.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча предсезонки НХЛ «Тампа-Бэй» — «Флорида» в прямом эфире будет доступна в социальной сети ВКонтакте.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона 2023 / 2024 стартует 11 октября — в этот день «Лайтнинг» проведут первую игру с «Нэшвиллом», а «Пантерз» 13 октября встретятся с «Миннесотой».

Узнать информацию о способах просмотра матчей НХЛ можно по ссылке.

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