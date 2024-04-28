«Тампа» — «Флорида»: видеообзор матча

«Тампа» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Флориду» — 6:3. Счет в серии 3-1 в пользу «Пантерз».

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Лайтнинг» по дублю оформили Брэндон Хагел и Стивен Стэмкос, еще по одному голу забили Брэндон Пойнт и Ник Пол, Никита Кучеров сделал три результативные передачи, Михаил Сергачев — одну, вратарь Андрей Василевский отразил 22 бросок из 25.

У «Пантерз» шайбы забросили Картер Верхэге, Сэм Райнхарт и Оливер Экман-Ларссон, вратарь Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 32.

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