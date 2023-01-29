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НХЛ

Сегодня, 05:41

«Тампа» победила «Лос-Анджелес», Кучеров и Наместников сделали по голевой передаче

Иван Торопцев
Корреспондент
Никита Кучеров (слева) и Брэйден Пойнт.
Фото USA Today Sports
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«Тампа» обыграла «Лос-Анджелес» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев забросили Пьер-Эдуард Белльмар, Росс Колтон, Кори Перри, Брэйден Пойнт и Виктор Хедман. Российские форварды «Лайтнинг» Никита Кучеров и Владислав Наместников сделали по голевой передаче.

У гостей отличились Джарет Андерсон-Долан и Филлип Дано.

«Тампа» одержала третью победу подряд и занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 65 очками в 48 матчах. «Лос-Анджелес» идет на четвертой строчке с 62 очками в 52 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Голы: Пойнт — 28 (Кучеров), 5:02 — 1:0. Белльмар — 3 (Пербикс), 6:21 — 2:0. Андерсон-Долан — 6 (Фиала), 10:12 — 2:1. Перри — 9 (Пербикс, Наместников), 15:57 — 3:1. Колтон — 10 (Пербикс, Марун), 35:20 — 4:1. Дано — 14 (Иафалло, Даути), 39:08 — 4:2. Хедман — 4 (Стэмкос, Пойнт), 56:03 — 5:2.

Вратари: Василевский — Куик.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 25 (7+17+1) — 28 (10+9+9).

Наши: Кучеров (19.08/1/+1), Наместников (11.49/0/+2), Сергачев (25.27/2/+3) — -.

29 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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