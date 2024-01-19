«Тампа» — «Миннесота»: видеообзор матча

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду переиграла «Миннесоту» — 7:3. «Лайтнинг» одержали четвертую победу подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров сделал три голевые передачи. Его признали первой звездой встречи. Голкипер Андрей Василевский отразил 30 из 33 бросков по воротам.

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