«Тампа» обыграла «Монреаль», у Кучерова и Сергачева по две результативные передачи

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Монреаль» со счетом 5:3.

В составе «Лайтнинг» хет-трик оформил Брэндон Хэгел, Никита Кучеров и Михаил Сергачев сделали две результативные передачи, Андрей Василевский остался в запасе. У «Канадиенс» одну из шайб забросил Денис Гурьянов.

После этого матча «Тампа» с 90 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 60 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Голы: Хоффман — 12 (Сузуки, Савар), 5:12 — 0:1. Хедман — 7 (Пол, Богосян), 11:31 — 1:1. Хагель — 25 (Кучеров, Сергачев), 24:50 — 2:1. Гурьянов — 7 (Андерсон, Сузуки), 26:29 — 2:2. Юленен — 5 (бол., Хоффман, Бэррон), 32:23 — 2:3. Стэмкос — 30 (бол., Кучеров, Киллорн), 43:14 — 3:3. Хагель — 26 (Сергачев, Пойнт), 45:58 — 4:3. Хагель — 27 (п.в.), 59:16 — 5:3.

Вратари: Эллиотт — Монтембо (58:32 — 59:16).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 41 (13+12+16) — 21 (6+11+4).

Наши: Кучеров (19.13/2/+2), Сергачев (21.56/3/+1) — Гурьянов (18.39/2/-2).

19 марта. Тампа. Amalie Arena.