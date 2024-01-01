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НХЛ

Сегодня, 07:30

Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» победить «Монреаль»

Руслан Минаев
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«Тампа» дома обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал форвард Никита Кучеров. В этом сезоне россиянин лидирует в гонке бомбардиров — 61 (26+35) очко.

«Тампа» прервала серию из двух поражений подряд. «Лайтнинг» набрали 41 очко и поднялись на 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Монреаль» проиграл третий матч подряд. «Канадиенс» с 35 очками — на 13-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

Голы: Кофилд — 10, 23:58 — 0:1. Ковачевич — 5 (Монтембо), 31:59 — 0:2. Пойнт — 17 (Пол, Хагель), 34:01 — 1:2. Уотсон — 2 (Хедман, Пербикс), 37:36 — 2:2. де Хаан — 1 (Кучеров, Стэмкос), 47:49 — 3:2. Кучеров — 26 (Хедман, Чирелли), 54:54 — 4:2. Сузуки — 11 (Слафковски, Мэтисон), 57:55 — 4:3.

Вратари: Йоханссон — Монтембо (57:49 — 57:55, 55:59 — 58:40, 59:11).

Штраф: 19 — 13.

Броски: 20 (4+7+9) — 30 (9+13+8).

Наши: Кучеров (25.05/3/0) — -.

1 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

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