«Тампа» победила «Нью-Джерси», Василевский сыграл на ноль

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» со счетом 4:0.

Отличились Ник Пол, Даррен Рэддиш, Виктор Хедман и Энтони Сирелли, Никита Кучеров сделал две результативные передачи, вратарь Андрей Василевский отразил все 30 бросков.

После этого матча «Тампа» с 19 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 26 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы: Пол — 5 (Гюнцель, Лиллеберг), 14:27 — 1:0. Раддиш — 1 (Кучеров, Чирелли), 40:39 — 2:0. Хедман — 4 (бол., Кучеров, Гюнцель), 47:40 — 3:0. Чирелли — 4 (п.в., Хагель, Хедман), 59:48 — 4:0.

Вратари: Василевский — Маркстрем (57:46 — 59:48).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 26 (7+10+9) — 29 (5+14+10).

Наши: Кучеров (19.39/2/+1) — -.

17 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.