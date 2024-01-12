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НХЛ

Сегодня, 09:40

«Тампа» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ переиграла «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ. «Лайтнинг» одержали вторую победу подряд в овертайме.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Победную шайбу забросил Даррен Рэддиш. Голевыми передачами в победной атаке отметились россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский. Также на счету голкипера 37 сейвов.

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НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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