«Тампа» обменяла защитника Сергачева в «Юту»

«Тампа-Бэй» обменяла защитника Михаила Сергачева в «Юту», для которой сезон-2024/25 станет дебютным в НХЛ. Об этом сообщает инсайдер Пьер Лебрюн в своих социальных сетях.

Взамен «Лайтнинг» получит Конора Гика, Джей Мозера, 199-й выбор на драфте и выбор во втором раунде драфта в 2025 году.

Сергачев выступал за «Тампу» на протяжении шести последних сезонов. Вместе с «молниями» 26-летний хоккеист дважды выиграл Кубок Стэнли.

В сезоне-2023/24 Сергачев провел 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 19 очков (2+17).