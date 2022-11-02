Три очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Оттавой»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Оттаву» со счетом 4:3.

В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, 2 (1+1) очка у Михаила Сергачева, еще по шайбе забросили Алекс Киллорн и Брэйден Пойнт. У «Сенаторз» отличились Дилан Гамбрелл, Мэттью Джозеф и Клод Жиру.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 12 бросков. Также он спас команду при выходе «Оттавы» на его ворота два в ноль, но затем сделал результативную ошибку.

После этого матча «Тампа» с 12 очками занимает 8-е место в Восточной конференции, «Оттава» с 8 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Оттава» — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы: Гэмбрелл — 1, 5:44 — 0:1. Сергачев — 2 (бол., Стэмкос, Кучеров), 23:17 — 1:1. Джозеф — 1 (мен.), 32:21 — 1:2. Киллорн — 3 (Стэмкос, Пол), 51:04 — 2:2. Жиру — 3 (Ткачак), 51:44 — 2:3. Пойнт — 5 (Кучеров, Коул), 52:55 — 3:3. Кучеров — 4 (Сергачев, Пойнт), 57:30 — 4:3.

Вратари: Василевский — Форсберг (57:59 — 59:05, 59:11).

Штраф: 13 — 23.

Броски: 34 (12+14+8) — 15 (3+5+7).

Наши: Кучеров (22.29/4/-2), Наместников (16.42/2/0), Сергачев (25.04/4/-1) — Зайцев (19.09/0/0).

2 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.