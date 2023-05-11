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Сегодня, 17:17

«Тампа» подписала контракт с вратарем Томкинсом на два года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Канадский вратарь Мэтт Томкинс подписал контракт с «Тампой».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два года.

В минувшем сезоне 28-летний голкипер играл за «Фэрьестад». Он провел 32 матча в регулярном чемпионат Шведской лиги, отражая в среднем 91,1 процент бросков при коэффициенте надежности 2,53. В плей-офф в активе Томкинса 7 игр, в которых он отбил 90,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,68.

В 2022 году он выступал за сборную Канады на Олимпиаде в Пекине и ЧМ по хоккею в Финляндии.

Отметим, что Томкинс был задрафтован командой «Чикаго» в седьмом раунде, 199-м по счету, драфта НХЛ 2012 года.

Источник: ХК Тампа
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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