«Тампа» провела церемонию в честь 1000 очков Кучерова в НХЛ

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» — «Даллас» состоялась церемония в честь российского нападающего Никиты Кучерова.

26 октября в матче против «Анахайма» (4:3) 32-летний россиянин сделал две голевые передачи и преодолел юбилейную отметку. Теперь у него 1004 (361+643) очка в 812 играх за карьеру.

Кучеров стал шестым россиянином, который набрал больше 1000 очков. Ранее это удавалось Алексею Ковалеву (1029), Александру Могильному (1032), Сергею Федорову (1179), Евгению Малкину (1362) и Александру Овечкину (1630).