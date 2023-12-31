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НХЛ

Сегодня, 06:25

«Рейнджерс» обыграли «Тампу», Панарин оформил хет-трик, Кучеров забросил шайбу

Руслан Минаев
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«Рейнджерс» на выезде обыграли «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У гостей хет-трик оформил российский нападающий Артемий Панарин. 4 (1+3) очка набрал Винсент Трочек.

У хозяев одну шайбу забросил Никита Кучеров.

«Рейнджерс» набрали 51 очко и занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Тампа» потерпела второе поражение подряд. «Лайтнинг» с 39 очками — на 10-й строчке таблицы «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Панарин — 21 (Трочек, Лафренье), 1:51 — 0:1. Трочек — 9 (Труба, Лафренье), 7:36 — 0:2. Кучеров — 25 (бол., Стэмкос, Пол), 37:39 — 1:2. Крайдер — 18 (Трочек, Уилер), 38:30 — 1:3. Панарин — 22 (Трочек), 51:16 — 1:4. Панарин — 23 (бол., Фокс, Зибанежад), 55:26 — 1:5.

Вратари: Василевский — Шестеркин.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 35 (14+13+8) — 21 (9+5+7).

Наши: Кучеров (23.25/3/-1) — Панарин (15.55/4/+3).

31 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Источник: НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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