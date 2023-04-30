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«Торонто» обыграл «Тампу» и вышел во второй раунд плей-офф впервые с 2004 года

Сергей Разин
корреспондент
30 апреля. «Тампа» — «Торонто» (1:2 ОТ).
Фото USA Today Sports
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«Торонто» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Тампу» со счетом 2:1.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Остон Мэтьюс и Джон Таварес, вратарь Илья Самсонов отразил 31 бросок. У «Лайтнинг» единственную шайбу забросил Стивен Стэмкос, голкипер Андрей Василевский сделал 20 сейвов.

Счет в серии стал 4-2 в пользу «Торонто». Команда вышла во второй раунд плей-офф впервые с 2004 года. В полуфинале Западной конференции «Мэйпл Ливз» встретятся с победителем серии «Бостон» — «Флорида» (3-3 в серии).

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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