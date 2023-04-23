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Сегодня, 05:42

«Торонто» в овертайме обыграл «Тампу» и вышел вперед в серии

Сергей Разин
корреспондент
23 апреля. «Тампа» — «Торонто» (3:4 2ОТ).
Фото ХК «Торонто»
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«Торонто» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4:3.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Ноэль Аччиари, Остон Мэттьюс, Райан О'Райлли и Морган Райлли, вратарь Илья Самсонов отразил 36 бросков. У «Лайтнинг» шайбы забросили Энтони Чирелли, Брэндон Хагель и Даррен Раддиш, форвард Никита Кучеров отметился результативной передачей, вратарь Андрей Василевский отразил 24 броска.

В третьем периоде драку между собой устроили Стивен Стэмкос и Остон Мэттьюс.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдет 25 апреля и начнется в 2:30 мск.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Аччиари — 1 (Низ, О`Райлли), 3:24 — 0:1. Чирелли — 2 (Киллорн, Хагель), 4:50 — 1:1. Мэттьюс — 1 (Марнер, Ярнкрок), 11:10 — 1:2. Хагель — 1 (Перри, Колтон), 19:28 — 2:2. Раддиш — 1 (Кучеров, Стэмкос), 33:34 — 3:2. О`Райлли — 2 (Нюландер, Марнер), 59:00 — 3:3. Райлли — 1 (О`Райлли), 79:15 — 3:4.

Вратари: Василевский — Самсонов.

Штраф: 18 — 18.

Броски: 39 (13+15+3+8) — 28 (8+8+6+6).

Наши: Кучеров (24.20/6/0), Сергачев (37.27/1/-1) — -.

Счет в серии: 1-2.

23 апреля. Тампа. Amalie Arena.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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