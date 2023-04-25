«Торонто» в овертайме обыграл «Тампу» и в шаге от выхода во второй раунд

«Торонто» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Тампу» со счетом 5:4.

В составе «Мэйпл Ливз» дубль оформил Остон Мэттьюс, еще по шайбе забросили Ноэль Аккиари, Морган Райлли и Александр Керфут, вратарь Илья Самсонов отразил 27 бросков.

У «Лайтнинг» дубль оформил Алекс Киллорн, по голу забили Михаил Сергачев и Стивен Стэмкос, Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, вратарь Андрей Василевский отразил 32 броска.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдет 28 апреля и начнется в 2:00 мск.