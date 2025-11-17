«Ванкувер» победил «Тампу», у Кучерова гол

«Ванкувер» победил «Тампу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. У гостей забили Джейк Дебраск, Кифер Шервуд, Маккензи Макичерн (дважды), Дрю О`Коннор и Элиас Петтерссон, у хозяев — Джейк Гюнцель и российский нападающий Никита Кучеров. В сезоне-2025/26 на счету 32-летнего россиянина 16 (8+8) очков. «Ванкувер» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает 12-е место в Западной конференции (20 очков после 20 игр). «Тампа» (20 очков после 18 игр) идет на 11-м месте в Восточной конференции. НХЛ. Регулярный чемпионат

17 ноября, 01:00. Amalie Arena (Тампа) Тампа-Бэй Ванкувер

ГлавПатриот Что эта команда из тихоокеанского себе позволяет! 17.11.2025

ГлавПатриот 2 матча назад у башкира было 8/13 и 4 пропущенных за период. 17.11.2025

Faierman 32 Потому что Купер смотрел хоккей и ничего не делал. 17.11.2025

Kirill Boglovsky Там уже и четвертая прилетела и надо было атаковать 17.11.2025

Kirill Boglovsky Вот это мощно проснулся "Ванкувер" - 7 бросков за два периода, а потом насыпали "Тампе" кошёлку с верхом ) 17.11.2025

Faierman 32 Даже не попытались после третьей шайбы выпустить Василевского? 17.11.2025