«Ванкувер» победил «Тампу», у Кучерова гол

Сегодня, 03:50
«Ванкувер» победил «Тампу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.
У гостей забили Джейк Дебраск, Кифер Шервуд, Маккензи Макичерн (дважды), Дрю О`Коннор и Элиас Петтерссон, у хозяев — Джейк Гюнцель и российский нападающий Никита Кучеров.
В сезоне-2025/26 на счету 32-летнего россиянина 16 (8+8) очков.
«Ванкувер» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает 12-е место в Западной конференции (20 очков после 20 игр). «Тампа» (20 очков после 18 игр) идет на 11-м месте в Восточной конференции.
Maxim Feduskin
Парни, не верьте вы в эти глупые прогнозы от БК! Фуфло пихают. Слил столько денег. Найдите лучший сервис страны в поиске по фразе: «stavka-prognoz.ru». Сайт. Им 13 лет. Гарантии! Матч ТВ говорил о них.
17.11.2025
ГлавПатриот
Что эта команда из тихоокеанского себе позволяет!
17.11.2025
ГлавПатриот
2 матча назад у башкира было 8/13 и 4 пропущенных за период.
17.11.2025
Faierman 32
Потому что Купер смотрел хоккей и ничего не делал.
17.11.2025
Kirill Boglovsky
Там уже и четвертая прилетела и надо было атаковать
17.11.2025
Kirill Boglovsky
Вот это мощно проснулся "Ванкувер" - 7 бросков за два периода, а потом насыпали "Тампе" кошёлку с верхом )
17.11.2025
Faierman 32
Даже не попытались после третьей шайбы выпустить Василевского?
17.11.2025
baruv
Молнии за 2 минуты пропустили 3 шайбы (с 2-1 до 2-4). Васи не было. Все силы вчера ушли на Флориду...
17.11.2025