НХЛ. Новости
Сегодня, 03:50

«Ванкувер» победил «Тампу», у Кучерова гол

Павел Лопатко

«Ванкувер» победил «Тампу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У гостей забили Джейк Дебраск, Кифер Шервуд, Маккензи Макичерн (дважды), Дрю О`Коннор и Элиас Петтерссон, у хозяев — Джейк Гюнцель и российский нападающий Никита Кучеров.

В сезоне-2025/26 на счету 32-летнего россиянина 16 (8+8) очков.

«Ванкувер» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает 12-е место в Западной конференции (20 очков после 20 игр). «Тампа» (20 очков после 18 игр) идет на 11-м месте в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат
17 ноября, 01:00. Amalie Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Ванкувер
8

    17.11.2025

  • ГлавПатриот

    Что эта команда из тихоокеанского себе позволяет!

    17.11.2025

  • ГлавПатриот

    2 матча назад у башкира было 8/13 и 4 пропущенных за период.

    17.11.2025

  • Faierman 32

    Потому что Купер смотрел хоккей и ничего не делал.

    17.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Там уже и четвертая прилетела и надо было атаковать

    17.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Вот это мощно проснулся "Ванкувер" - 7 бросков за два периода, а потом насыпали "Тампе" кошёлку с верхом )

    17.11.2025

  • Faierman 32

    Даже не попытались после третьей шайбы выпустить Василевского?

    17.11.2025

  • baruv

    Молнии за 2 минуты пропустили 3 шайбы (с 2-1 до 2-4). Васи не было. Все силы вчера ушли на Флориду...

    17.11.2025

    Никита Кучеров
    НХЛ
    ХК Ванкувер Кэнакс
    ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
