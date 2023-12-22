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НХЛ

Сегодня, 06:05

«Тампа» обыграла «Вегас», Кучеров набрал три очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Вегас» со счетом 5:4.

В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, дубль оформил Брэйден Пойнт, еще по голу забили Алекс Барре-Буле и Ник Пол, вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков. У «Голден Найтс» две шайбы забросил Джонатан Маршессо, Иван Барбашев и Пол Коттер забили по голу.

После этого матча «Тампа» с 37 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Вегас» с 47 очками — на первой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Вегас» — 5:4 (0:2, 4:0, 1:2)

Голы: Маршессо — 16 (Коттер, Макнэбб), 11:40 — 0:1. Барбашев — 9 (Стоун, Айкел), 16:58 — 0:2. Кучеров — 23 (бол., Стэмкос, Хедман), 35:55 — 2:2. Пойнт — 15 (бол., Пол, Кучеров), 36:28 — 3:2. Пойнт — 16 (Пол, Кучеров), 38:50 — 4:2. Маршессо — 17 (бол., Карлссон, Айкел), 45:31 — 4:3. Коттер — 5 (Макнэбб, Хаттон), 49:44 — 4:4. Пол — 11 (Хедман, Пойнт), 58:47 — 5:4.

Вратари: Василевский — Патера.

Штраф: 18 — 18.

Броски: 36 (11+13+12) — 34 (9+12+13).

Наши: Кучеров (18.29/5/+1) — Барбашев (13.12/1/+1), Дорофеев (11.12/2/0).

22 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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