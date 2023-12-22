«Тампа» — «Вегас»: видеообзор матча

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Вегас» — 5:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, дубль оформил Брэйден Пойнт, еще по голу забили Алекс Барре-Буле и Ник Пол, вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков. У «Голден Найтс» две шайбы забросил Джонатан Маршессо, Иван Барбашев и Пол Коттер забили по голу.

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