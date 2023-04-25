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Сегодня, 10:42

«Тампа» впервые в истории проиграла матч плей-офф, ведя с разницей в три шайбы в третьем периоде

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Тампа-Бэй» установила антирекорд клуба в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Торонто» (4:5 ОТ, 1-3).

К 49-й минуте встречи «молнии» выигрывали со счетом 4:1, но затем «Тампа» пропустила 3 шайбы и матч перешел в овертайм. В итоге гол Александра Керфута принес победу «Торонто».

Таким образом, «Тампа» впервые в своей истории проиграла матч плей-офф, выигрывая в три шайбы в третьем периоде.

Счет в серии 3-1 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдет 28 апреля и начнется в 02.00 мск.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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