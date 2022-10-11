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Сегодня, 12:51

«Тампу», «Вашингтон» и «Питтсбург» представляют самые возрастные игроки в НХЛ

Алина Савинова

Cap Friendly в социальных сетях опубликовал таблицу, в которой представлена информация о средних возрастах команд НХЛ.

Самой молодой командой в НХЛ является «Баффало». Ее средний возраст составляет 25 лет.

В топ-5 списка также вошли составы «Оттавы» (25,7), «Аризоны», «Коламбуса» и «Нью-Джерси» (по 25,9).

Самыми возрастными командами оказались «Тампа-Бэй» (29,1), «Вашингтон» (30,0) и «Питтсбург» (30,3).

Действующий чемпион НХЛ «Колорадо» расположился на 12-м месте списка. Средний возраст команды — 27,1 лет.

Хоккей
НХЛ
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