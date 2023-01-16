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Сегодня, 04:12

Тарасенко может вернуться на лед на этой неделе

Иван Торопцев
Корреспондент
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко может вернуться на лед на этой неделе, заявил главный тренер «Блюз» Крейг Беруби.

«Владимир выглядел хорошо на тренировке в воскресенье. Он здорово катался и уже немного бросал по воротам, а это хороший знак. Он ближе к возвращению, чем мы думали. Тарасенко продолжит тренироваться с командой и даст нам знать, когда будет готов сыграть. Будет здорово увидеть его на площадке снова», — приводит официальный сайт НХЛ слова Беруби.

Тарасенко получил травму руки в начале января. Изначально ожидалось, что 31-летний россиянин пропустит около месяца из-за повреждения.

В сезоне-2022/23 Тарасенко набрал 29 (10+19) очков в 34 матчах.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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