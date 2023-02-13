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Сегодня, 02:10

Тарасенко — болельщикам «Рейнджерс»: «Спасибо за теплый прием. Не могу дождаться битвы за Кубок Стэнли»

Сергей Разин
корреспондент
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко обратился к болельщикам команды.

«Спасибо за теплый прием! Мы с семьей рады переехать в Нью-Йорк и присоединиться к команде, первоклассному клубу и отличным товарищам по команде на самой известной арене в мире. Не могу дождаться битвы за Кубок Стэнли. Мы только начали!» — написал Тарасенко в соцсетях.

9 февраля клуб из Нью-Йорка приобрел у «Блюз» Тарасенко и защитника Нико Микколу в обмен на условный выбор первого раунда в драфте НХЛ 2023 года, условный выбор четвертого раунда в драфте НХЛ 2024 года, Самуэля Блэйя и Хантера Скиннера.

В дебютном матче против «Сиэтла» (6:3) Тарасенко забросил одну шайбу и был признан первой звездой дня в НХЛ.

Владимир Тарасенко (хоккей)
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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