Тарасенко объяснил, почему взял во «Флориде» 10-й номер

Нападающий «Пантерз» Владимир Тарасенко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что означает его игровой номер и почему он не выступает под привычным ему 91-м.

— Во «Флориде» вы взяли 10-й номер. Слышал две версии: потому что это номер вашего отца и потому что это номер Павла Буре, который блистал в этой команде. Где правда?

— Точно не Павел Буре при всем уважении. 91-й был занят (защитником Оливером Экманом-Ларссоном. — Прим. И.Р.), и я не просил человека отказываться от него, а просто взял 10-й. Я сам играл под ним все детство и до КХЛ. В «Сибири» 10-й был занят, и я взял 91-й. И папа мой под «десяткой» играл, и дедушка. Во «Флориде» она была свободна, так что выбор был несложным, — сказал Тарасенко «СЭ».

32-летнего россиянина обменяли в «Флориду» в марте этого года. Он провел за «Пантерз» 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (6+8) очков.

Полностью интервью Владимира Тарасенко читайте на сайте «СЭ».