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Сегодня, 18:30

Тарасенко — о статистических успехах Кучерова и Панарина: «Радуюсь за ребят, но мыслями — в своей команде»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился эмоциями от завоевания Арт Росс Трофи Никитой Кучеровым и успешного выступления Артемия Панарина в регулярном чемпионате.

— Сразу двое россиян в этом сезоне показали фантастические результаты по очкам. Что вам видится главным в феномене Никиты Кучерова? И могли ли представить, играя вместе в молодежке, что Артемий Панарин сможет показывать в НХЛ такие результаты?

— Ты никогда не знаешь, у кого как получится. Конечно, радостно за русских ребят, что у них так хорошо идет. Мне кажется, это хорошее качество — радоваться за других людей. Но, опять же, думать обо всем этом настанет время в межсезонье, а сейчас я больше сфокусирован на том, что здесь. Поэтому за ребят радуюсь, но мыслями — в своей команде, — сказал Тарасенко «СЭ».

В сезоне-2023/24 30-летний Кучеров набрал 144 (44+100) очка в регулярном чемпионате НХЛ, став лучшим бомбардиром лиги. 32-летний Панарин набрал 120 (49+71) очков.

Полностью интервью Владимира Тарасенко читайте на сайте «СЭ».

Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
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