Тарасенко отклонил несколько предложений от клубов НХЛ и сменил агента

Нападающий Владимир Тарасенко отклонил предложения от нескольких клубов НХЛ, утверждает журналист Ларри Брукс.

По данным агента, 31-летний россиянин получил предложения от различных команд — от претендентов на Кубок Стэнли (в том числе, «Каролины») до перестраивающихся коллективов. Клубы предлагали форварду контракт с зарплатой от 5,5 до 6 миллионов долларов в год.

Тарасенко решил не подписываться ни с одной из команд и сменил агента. Отмечается, что хоккеист хотел остаться в «Рейнджерс», в котором завершал сезон-2022/23, но у команды из Нью-Йорка не было возможности вписать нападающего в потолок зарплат.

Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 года, в феврале 2023 года игрока обменяли в «Рейнджерс». После завершения сезона-2022/23 россиянин стал свободным агентом.