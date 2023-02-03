0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:48

Тарасенко о возможном обмене: «Я сосредоточен на играх. «Сент-Луис» еще может изменить ситуацию»

Сергей Разин
корреспондент
Владимир Тарасенко.
Фото НХЛ
Telegram Дзен

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко поделился мнением о своем возможном обмене.

«Я сосредоточен на играх. Не думаю, что мне следует тратить свое время и энергию, чтобы сосредоточиться на вещах, которые я не могу контролировать. Вы можете спросить генерального менеджера Дуга Армстронга, что произойдет. Я не считаю, что сезон для нас проходит хорошо, все это знают, но время еще есть. У нас есть вера в комнату и лично в мою ситуацию, вы можете спросить об этом Дуга. Все зависит от него. Просто продолжайте верить, и я действительно верю, что мы еще можем изменить ситуацию», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси» проявляет интерес к Тарасенко.

На данный момент «Сент-Луис» с 49 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, отставая от восьмой строчки на 8 очков.

Владимир Тарасенко (хоккей)
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
0
Читайте также
Бешеные траты и хитрость «Челси», рекорд по расходам и гигантский контракт Роналду. Чем запомнится зимнее окно
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей
В Кремле призвали «быть проще» и оформлять обычные загранпаспорта
В Европарламенте признали участие НАТО в украинском конфликте
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Овечкин: «По завершении карьеры мы с Кросби выпьем пару кружек пива и поговорим обо всем»

Шестеркин: «Если бы я сказал Сорокину 10 лет назад, что мы будем на Матче звезд НХЛ, он бы ответил, что это шутка»