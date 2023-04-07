Тарасенко поблагодарил болельщиков «Сент-Луиса» за поддержку

Российский нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко прокомментировал эмоциональное приветствие от фанатов «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Это был очень эмоциональный момент для меня. Большое спасибо всем болельщикам. Я мало высказывался с момента обмена, но поддержка, которую они оказывали нам все эти 11 лет, была невероятной. Всегда обожаю болельщиков, они были очень добры ко мне и моей семье. Это было очень, очень эмоционально для нас. Спасибо вам большое за это. Я не нахожу слов, чтобы описать, что я чувствовал, но спасибо вам», — цитирует Тарасенко NHL.com.

В этом сезоне регулярки Тарасенко набрал 48 (18+30) очков в 66 матчах. 31-летний нападающий перешел в «Рейнджерс» в результате обмена из «Сент-Луиса» в феврале нынешнего года.