Тарасенко повторил достижение Барбашева и Лехконена

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко забил гол в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (2:1, 4-2).

32-летний хоккеист стал третьим действующим игроком, забившим гол в решающей игре серии в финале конференции в составе нескольких команд. Ранее такое удавалось только Ивану Барбашеву (2023 год в «Вегасе» и 2019 в «Сент-Луисе») и Арттури Лехконену (2022 в составе «Колорадо» и 2021 в «Монреале»).

«Флорида» выиграла серию со счетом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли. Соперником «Пантерз» станет победитель серии «Даллас» — «Эдмонтон» (2-3).