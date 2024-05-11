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Сегодня, 10:04

Тарасенко прокомментировал победу «Флориды» над «Бостоном» в третьем матче серии

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко прокомментировал победу над «Бостоном» (6:2) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Россиянин забил один гол в ворота «Брюинз».

«Отлично, что мы забили два гола за одно большинство, это был важный момент в матче. Мы много говорим о наращивании темпа. Иногда долго не получается реализовать численное преимущество, но важно сохранять концентрацию.
Нужно брать все лучшее от каждого матча, вне зависимости от того, выиграли мы или проиграли. Надо двигаться от игры к игре. Сегодня мы победили, теперь пора готовиться к следующей встрече», — приводит официальный сайт «Пантерз» слова Тарасенко.

«Флорида» ведет в серии против «Бостона» со счетом 2-1. Четвертый матч между командами пройдет 13 мая.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
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