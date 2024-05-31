Тарасенко о победе над «Рейнджерс»: «Нужно верить в нашу систему и уметь терпеть»

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко поделился эмоциями после победы над «Рейнджерс» (3:2) в пятом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции.

В прошедшей игре 32-летний хоккеист провел на льду 11 минут 49 секунд, не отличившись результативными действиями. При этом форвард завершил встречу с показателем полезности «+1».

«Нужно просто верить в нашу систему. Придерживаться плана. Иногда, когда у тебя не получается быстро забить, ты должен уметь терпеть», — приводит слова Тарасенко Sportsnet.

В текущем розыгрыше плей-офф Тарасенко отыграл 16 матчей, забросил 2 шайбы и отдал 3 результативных передачи.

Шестая игра серии до четырех побед между командами состоится 2 июня во Флориде.