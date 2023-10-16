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НХЛ

Сегодня, 07:24

Тарасенко — о дебюте за «Оттаву»: «Вся семья приехала пару дней назад, так что для меня это важный момент»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:2).

«Победа — это всегда волнительно. Перед сезоном у нас было много разговоров. Когда вы выигрываете, все меняется, настроение становится другим, атмосфера. Всегда есть давление. Когда начинается новый сезон, ты пытаешься забить, тем более это мой первый сезон в «Оттаве». Вся моя семья приехала сюда несколько дней назад, так что для меня это важный момент, не буду врать», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Владимир Тарасенко. Тарасенко забил первый гол за новый клуб и затмил Кучерова. У «Тампы» проблемы без Василевского

В текущем сезоне 31-летний россиянин провел 3 матча в НХЛ, в которых набрал 4 (1+3) очка.

Владимир Тарасенко (хоккей)
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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