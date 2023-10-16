Сегодня, 07:24
Форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:2).
«Победа — это всегда волнительно. Перед сезоном у нас было много разговоров. Когда вы выигрываете, все меняется, настроение становится другим, атмосфера. Всегда есть давление. Когда начинается новый сезон, ты пытаешься забить, тем более это мой первый сезон в «Оттаве». Вся моя семья приехала сюда несколько дней назад, так что для меня это важный момент, не буду врать», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне 31-летний россиянин провел 3 матча в НХЛ, в которых набрал 4 (1+3) очка.