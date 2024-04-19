Тарасенко о старой травме: «Плечо мне «починили», сейчас чувствую себя хорошо»

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что повреждение плеча, потребовавшее две операции и пропуск большого количества матчей, его больше не беспокоит.

— После выигрыша кубка вы перенесли две операции на плече. Считаете ли это ценой за ту победу? И изменили ли что-то после этого в своей физподготовке?

— Те травмы не были связаны с моей физической подготовкой, плохим восстановлением или высокой травматичностью. Это тоже долгий разговор. Не было такого, чтобы они были моей виной. Но это хоккей, в нем происходит всякое. Хорошо, что в конце концов плечо мне «починили» и сейчас чувствую себя хорошо, — сказал Тарасенко «СЭ».

В марте этого года «Оттава» обменяла 32-летнего россиянина во «Флориду». Он провел за «Пантерз» 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (6+8) очков.

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