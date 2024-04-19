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Сегодня, 17:30

Тарасенко рассказал о переходе во «Флориду»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Владимир Тарасенко.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Пантерз» Владимир Тарасенко в эксклюзивном интервью «СЭ» раскрыл детали того, как оказался в новой команде.

— В контракте с «Оттавой» у вас был полный запрет на обмены, то есть инициатива, куда разрешать сделку, находилась целиком в ваших руках. В американской прессе писали, что ваш выбор в пользу «Пантерз» обусловлен тем, что в Майами дом у вашей семьи.

— Появляется очень много странной информации, которую не знаю, откуда люди берут. Повлиял фактор, что «Флорида» — хорошая команда. В ней есть ребята, которых знаю давно, и с ней есть шансы выиграть кубок.

— Как вы попали в «Пантерз»? Много ли еще было вариантов? Писали об «Эдмонтоне», снова о «Рейнджерс»...

— Я этим не особо занимался. У нас был приоритет поехать сюда, и агенты с генеральным менеджером этим занимались. Решили, что это лучший вариант, чтобы постараться помочь команде выиграть Кубок Стэнли.

— В прошлом году «Флорида» дошла до финала, а сейчас, кажется, стала еще сильнее. Вам не говорили, что вы, обладатель трофея, и есть та добавка чемпионского опыта, которая поможет взять кубок?

— Сделаю все от меня зависящее, чтобы поделиться опытом, через который мы тогда прошли. Но в плей-офф обычно тяжело предугадать, что произойдет, потому что все серии тяжелые и не похожие друг на друга. Выиграть может любая команда. В прошлом году тоже никто не думал, что «Бостон», так игравший в регулярном чемпионате, вылетит в первом круге. Как раз, кстати, от «Флориды».

Поэтому стараемся не думать, с кем будем играть в первом раунде (мы говорили еще до того, как выяснилось, что это будет «Тампа», а не «Торонто». — Прим. И.Р.). Это неважно. Думаю, что вещь, которая нам помогла в 2019 году в «Сент-Луисе», — то, что надо просто готовиться на одну, следующую игру, далеко не заглядывать и идти от матча к матчу, — сказал Тарасенко «СЭ».

32-летнего россиянина обменяли во «Флориду» в марте этого года. Он провел за «Пантерз» 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (6+8) очков.

Полностью интервью Владимира Тарасенко читайте на сайте «СЭ».

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Флорида Пантерз
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