Тарасенко рассказал об общении с Бобровским

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился деталями отношений с партнером по команде — голкипером Сергеем Бобровским.

— Как складывается адаптация в новой команде, отношения с главным тренером Полом Морисом? Помогают ли в этом Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов?

— Конечно, хорошо, когда в команде есть ребята, которые говорят по-русски. Тем более которых давно знаю и с которыми общаюсь. Они поначалу тоже помогли — как и все ребята. С тренером все складывается хорошо, он грамотный и требовательный специалист, предельно четко доводит до игроков, чего от них ожидает. А мне как раз комфортнее всего работать с требовательными тренерами.

По поводу хоккея — у меня есть много моментов, надо стараться их использовать. Но в целом у меня было время, чтобы адаптироваться перед плей-офф, понять систему, по которой играет команда, чтобы стараться приносить ей максимальную пользу. Как я уже сказал, сейчас будет самый важный отрезок в году. Хорошо, что было время освоиться.

— Насколько вы близки с Бобровским?

— Мы с Сережей давно друг друга знаем. Еще в Санкт-Петербурге вместе играли. Все знают его подход к жизни, к себе. Он, можно сказать, был для меня примером в то время, как вести себя, когда появится семья, как готовиться к матчам. Очень рад, что выдалась возможность снова поиграть с ним вместе. Есть очень много хороших воспоминаний — и, надеюсь, их станет еще больше, — сказал Тарасенко «СЭ».

32-летнего россиянина обменяли во «Флориду» в марте этого года. Он провел за «Пантерз» 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (6+8) очков.

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