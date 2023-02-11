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Сегодня, 03:18

Тарасенко с передачи Панарина забросил первую шайбу за «Рейнджерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
&amp;quot;Рейнджерс&amp;quot; празднуют гол.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» открыли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

На 3-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Ассистировал ему соотечественник Артемий Панарин.

Для первого этот гол стал первым за «Рейнджерс» и 11-м в текущем сезоне, а для второго это 42-я голевая передача.

9 февраля клуб из Нью-Йорка приобрел у «Блюз» Тарасенко и защитника Нико Микколу в обмен на условный выбор первого раунда в драфте НХЛ 2023 года, условный выбор четвертого раунда в драфте НХЛ 2024 года, Самуэля Блэйя и Хантера Скиннера.

Владимир Тарасенко. Тарасенко едет в «Рейнджерс» к Панарину! Обмен-бомба с участием российской звезды
Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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