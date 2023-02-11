Тарасенко с передачи Панарина забросил первую шайбу за «Рейнджерс»

«Рейнджерс» открыли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

На 3-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Ассистировал ему соотечественник Артемий Панарин.

Для первого этот гол стал первым за «Рейнджерс» и 11-м в текущем сезоне, а для второго это 42-я голевая передача.

9 февраля клуб из Нью-Йорка приобрел у «Блюз» Тарасенко и защитника Нико Микколу в обмен на условный выбор первого раунда в драфте НХЛ 2023 года, условный выбор четвертого раунда в драфте НХЛ 2024 года, Самуэля Блэйя и Хантера Скиннера.