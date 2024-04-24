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НХЛ

Сегодня, 06:10

Тарасенко сравнялся с Маккинноном по голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков с менее 100 матчами

Ана Горшкова
Корреспондент
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко забил гол во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (3:2 ОТ, 2-0).

Россиянин забросил 45-ю шайбу в Кубке Стэнли за карьеру. Среди действующих хоккеистов, сыгравших менее 100 матчей в плей-офф, больше забросил только форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (48 голов). У нападающего «Колорадо» Нэйтана Маккиннона также на счету 45 голов.

«Флорида» ведет в серии с «Тампой» со счетом 2-0. Третий матч пройдет на льду «Лайтнинг» 26 апреля.

Владимир Тарасенко. Тарасенко забросил первую шайбу в этом плей-офф НХЛ

Александр Овечкин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Нэйтан Маккиннон
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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