Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:58

Тарасенко стал 11-м хоккеистом из России, сыгравшим 120 матчей в Кубке Стэнли

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Шестой матч финала Кубка Стэнли-2024 против «Эдмонтона» стал для нападающего «Флориды» Владимира Тарасенко 120-м в плей-офф НХЛ.

Форвард стал 11-м россиянином, достигшим этой отметки.

Рекорд по числу матчей в Кубке Стэнли среди россиян принадлежит Сергею Федорову (183). Далее идут Евгений Малкин (177), Сергей Зубов (164), Павел Дацюк (157), Александр Овечкин (151), Игорь Ларионов (150), Никита Кучеров (147), Сергей Гончар (141), Александр Могильный (124) и Алексей Ковалев (123).

«Флорида» ведет в серии с «Эдмонтоном» со счетом 3-2. В случае победы в шестом матче серии «Пантерз» выиграют Кубок Стэнли.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
0
Читайте также
Бой Федора Емельяненко против Кевина Рэнделмана вошел в историю ММА
Биография Владимира Тарасенко: жизнь и карьера обладателя Кубка Стэнли
Врач назвал наиболее опасные с точки зрения заражения ботулизмом продукты
Русское дерби в Саудовской Аравии, где точно будет нокаут и уважение. Прогноз поединка Сергей Павлович – Александр Волков турнире UFC
Черногория и соседние страны из-за аварии оказались почти полностью обесточены
Политолог рассказал о последствиях вступления в ЕС для Украины и Молдавии
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Эдмонтон» — «Флорида»: Фогеле открыл счет

Нападающий «Эдмонтона» Хенрик удвоил преимущество команды в шестом матче с «Флоридой»