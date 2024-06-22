Тарасенко стал 11-м хоккеистом из России, сыгравшим 120 матчей в Кубке Стэнли

Шестой матч финала Кубка Стэнли-2024 против «Эдмонтона» стал для нападающего «Флориды» Владимира Тарасенко 120-м в плей-офф НХЛ.

Форвард стал 11-м россиянином, достигшим этой отметки.

Рекорд по числу матчей в Кубке Стэнли среди россиян принадлежит Сергею Федорову (183). Далее идут Евгений Малкин (177), Сергей Зубов (164), Павел Дацюк (157), Александр Овечкин (151), Игорь Ларионов (150), Никита Кучеров (147), Сергей Гончар (141), Александр Могильный (124) и Алексей Ковалев (123).

«Флорида» ведет в серии с «Эдмонтоном» со счетом 3-2. В случае победы в шестом матче серии «Пантерз» выиграют Кубок Стэнли.