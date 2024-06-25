Тарасенко стал пятым россиянином, выигравший Кубок Стэнли с разными клубами

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко выиграл второй Кубок Стэнли в карьере. «Пантерз» в финальной серии плей-офф НХЛ-2024 победили «Эдмонтон» (4-3).

Тарасенко в 2019 году уже выигрывал Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса». 32-летний хоккеист стал пятым россиянином в истории НХЛ, завоевавшим трофей с разными клубами.

Ранее это делали Сергей Зубов («Рейнджерс» и «Даллас»), Сергей Немчинов («Рейнджерс» и «Нью-Джерси»), Олег Твердовский («Нью-Джерси» и «Каролина») и Иван Барбашев («Сент-Луис» и «Вегас»).

В составе «Флориды» победителями Кубок Стэнли также выиграли россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, для котороый этот трофей стал первым в карьере.