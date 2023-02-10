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Сегодня, 20:25

Тарасенко тренируется в одном звене с Панариным и Зибанежадом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новичок «Рейнджерс» Владимир Тарасенко тренируется в первом звене команды.

Как сообщает журналист The Athletic Артур Стэйпл, 31-летний форвард на своей первой тренировке в «Рейнджерс» играл в одном звене с нападающими Артемием Панариным и Микой Зибанежадом.

9 февраля «Сент-Луис» обменял Тарасенко и защитника Нико Микколу в «Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвертом раунде драфта в 2024 году, форварда Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.

Дебютным матчем Тарасенко за команду из Нью-Йорка должна стать игра регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла», которая состоится в ночь на 11 февраля.

Владимир Тарасенко. Тарасенко едет в «Рейнджерс» к Панарину! Обмен-бомба с участием российской звезды

Источник: Журналист The Athletic Артур Стэйпл
Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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