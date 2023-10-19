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НХЛ

Сегодня, 06:09

Тарасенко установил рекорд «Оттавы» по очкам в первых трех домашних матчах за клуб

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко забил гол и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (6:1).

Как сообщает сайт лиши, 31-летний хоккеист стал первым игроком в истории «Сенаторз», который набрал несколько очков в каждой из своих первых трех домашних игр за клуб.

Тарасенко присоединился к «Оттаве» в июле этого года, подписав контракт с командой сроком на один год. Форвард на данный момент сыграл за команду 4 матча и набрал 6 (2+4) очка.

Владимир Тарасенко (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
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