Тарасенко восстановился после травмы, Бучневич внесен в список травмированных «Сент-Луиса»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко восстановился после травмы и выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служдба клуба.

А вот другой российский форвард «Блюз» — Павел Бучневич — как раз попал в список травмированных. Ему была сделана небольшая операция «из-за инфекции в области голеностопа». Он пройдет повторное обследование после перерыва на Матч звезд НХЛ.

31-летний Тарасенко в нынешнем сезоне провел 34 матча, в которых набрал 29 (10+19) очков.

На счету 27-летнего Бучневича 15 голов и 28 голевых передач в 38 встречах.