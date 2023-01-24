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НХЛ

Сегодня, 19:57

Тарасенко восстановился после травмы, Бучневич внесен в список травмированных «Сент-Луиса»

Иван Шитик
Корреспондент
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко восстановился после травмы и выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служдба клуба.

А вот другой российский форвард «Блюз» — Павел Бучневич — как раз попал в список травмированных. Ему была сделана небольшая операция «из-за инфекции в области голеностопа». Он пройдет повторное обследование после перерыва на Матч звезд НХЛ.

31-летний Тарасенко в нынешнем сезоне провел 34 матча, в которых набрал 29 (10+19) очков.

На счету 27-летнего Бучневича 15 голов и 28 голевых передач в 38 встречах.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Павел Бучневич
ХК Сент-Луис Блюз
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